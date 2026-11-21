Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что поединок тяжеловесов Джона Джонса с Джошем Хокитом может стать одним из самых громких событий в истории промоушена. Американец сравнил нарастающее противостояние бойцов с конфликтом Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

«Джош Хокит и Джон Джонс — всё это (речь о противостоянии в социальной сети Х, которое началось 15 ноября. — Прим. «Чемпионата») подводит к невероятному бою. Мы хотим увидеть их поединок. Им нужно выяснить отношения в октагоне. Вероятно, это станет одним из крупнейших боёв в истории UFC. Когда конфликт становится личным, как это было с Конором и Хабибом, интерес взлетает до небес. Сейчас всё становится личным, и речь идёт о тяжёлом весе», — заявил О’Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Шон также отметил, что Джонс остаётся величайшим бойцом всех времён, а Хокит постепенно превращается в суперзвезду. По мнению О’Мэлли, именно такое противостояние хотят увидеть зрители.