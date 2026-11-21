37-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра 19 ноября женился на своей возлюбленной Витории Брум, о чём сообщил сам боец в социальных сетях.

Впервые в статусе пары Чарльз и Витория появились на публике в 2023 году. В октябре 2024 года у них родился ребёнок — сын Доминик. У Оливейры также есть дочь от предыдущего брака с Талитой Робертой — Тайла (2017 года рождения).

Брум является бразильской предпринимательницей и основательницей собственного бренда одежды.

Чарльзу Оливейре 37 лет. На его счету 48 поединков в качестве профессионала — 37 побед при 11 поражениях. В своём последнем бою единогласным решением победил Макса Холлоуэя.