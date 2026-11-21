UFC Fight Night 294, Доха: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 21 ноября, в Дохе, Катар, состоится турнир UFC Fight Night 294. Главным событием вечера станет поединок в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом промоушена Иржи Прохазкой и непобеждённым Навахо Стирлингом. В соглавном бою встретятся экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг и Кевин Вальехос.

В рамках турнира также выступят российские бойцы. Икрам Алискеров проведёт поединок с опытным Джаредом Каннонье, а Шамиль Газие