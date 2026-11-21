Али Абдель-Азиз, основатель и глава агентства Dominance MMA Management, а также менеджер действующей чемпионки UFC в легчайшем весе американки Кайлы Харрисон высказался о величии своей подопечной после победы в бою с прославленной бразильянкой Амандой Нуньес.

«Просто безумие, что некоторые из этих фейковых СМИ, освещающих ММА, твердят, будто у Аманды Нуньес был ужасный план на бой. Как насчёт того, чтобы отдать должные почести Кайле Харрисон? Кайла заставила Аманду драться по ЕЁ плану. Вот что такое величие.

Кайла Харрисон — величайшая спортсменка всех времён», — написал Абдель-Азиз в социальной сети Х.