Грузинский боец Саба Лазишвили отреагировал на публикацию российского бойца Усмана Нурмагомедова в социальных сетях. Он оставил под фотографией три эмодзи с поднятыми руками (как правило, эти эмодзи обозначают эмоции торжества). Комментарий привлёк внимание пользователей и набрал более 7,9 тыс. лайков. Кроме того, под ним появилось свыше 275 ответов.

Нурмагомедов опубликовал фотографию после освобождения из-под стражи в Абу-Даби. К снимку боец добавил аудиофрагмент из фильма «Лицо со шрамом» с репликой персонажа Тони Монтаны, которого сыграл Аль Пачино.

В момент драки в отеле в Абу-Даби Саба Лазишвили, друг Мераба Двалишвили, сначала находился в стороне и снимал бэкграунд-интервью Мераба для пресс-службы RAF. Однако когда началась потасовка, он сначала пытался спрятать Мераба за собой. После того как и ему стало прилетать, а Двалишвили вырвался и начал махать руками, Саба тоже включился в драку.