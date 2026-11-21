Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка рассказал, что за карьеру в смешанных единоборствах заработал около 230 млн чешских крон (примерно $ 10 млн). При этом гонорар за бой, в котором он завоевал чемпионский титул UFC, составил $ 500 тыс.

«Сейчас мои гонорары, очевидно, значительно выше», — отметил чешский боец в интервью Войте Жижке.

Прохазка также рассказал, как распоряжается заработанными деньгами. Он вкладывает средства в инвестиционные фонды и ценные бумаги, а также пользуется услугами финансового консультанта из Праги. По словам бойца, он самостоятельно не выбирает активы для инвестирования. Кроме того, Прохазка вкладывает деньги в развитие собственного бренда, дом и недвижимость. Часть средств уходит на поддержку семьи и различные ремонтные работы.

Когда журналист предположил, что общий заработок бойца только за поединки составляет около $ 10 млн, не учитывая доходы от бизнеса, Прохазка согласился с этой оценкой.