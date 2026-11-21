14-й номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер рассказал, как отреагировал на просьбу журналистов дать жизненный совет непобеждённому американскому бойцу UFC Томми Макмиллену. Новозеландец не понял, зачем взрослому человеку нужны такие рекомендации, и с юмором отказался от этой роли.

«Я такой: «Какого, *****, хрена?» Он же большой мальчик, сам о себе позаботится. Разве это не звучит почти пошло? Господи, ему 30 лет (Томми 28 лет. — Прим. «Чемпионата»). Что, мне ещё рассказывать ему, какого цвета трусы надевать в субботу? Да он взрослый парень, сам во всём разберётся. И вообще, я не думаю, что должен кому-либо давать советы. *****, у меня самого в жизни полный бардак, а вы пришли за советом ко мне…» — сказал Хукер во время стрима Нины Драмы.