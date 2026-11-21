Российский боец UFC Тагир Уланбеков впервые вышел на связь в социальной сети после освобождения из тюрьмы. Спортсмен опубликовал фотографию, на которой играет в шахматы, и обратился к подписчикам с коротким вопросом: «Поиграем?»

«Поиграем?» Фото: Из личного архива Тагира Уланбекова

11 ноября в Абу-Даби непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов подошёл к Мерабу Двалишвили, когда тот давал интервью, и дал ему пощёчину, после чего началась драка Мераба и его друга Сабы Лазишвили с Усманом и его одноклубниками. В результате все участники драки были задержаны.