Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила, кто получил бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 294, который состоялся в Катаре.

Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 294.

Лучшее выступление вечера – Навахо Стирлинг, Дияр Нургожай, Джон Митчелл и Амир Альбази.

Также отметим, что все, кто одержал досрочную победу и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс.

В главном событии вечера непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазку за пять секунд до конца вт