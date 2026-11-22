Российский боксёр Сосулин победил мексиканца Гонсалеса в главном бою «Битвы за Восток 2»

Первый номер рейтинга WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) 30-летний российский боксёр Павел Сосулин одержал победу над мексиканцем Люсеро Гонсалесом в главном поединке вечера профессионального бокса «Битва за Восток 2», который прошёл в Чите, Россия. На кону боя стоял вакантный титул IBA.PRO Intercontinental.

Поединок продлился все запланированные восемь раундов, по итогу которых судьи единогласно отдали победу российскому спортсмену со счётом 80-72, 79-73 и 78-74.

В активе Сосулина теперь 13 побед (включая 7 нокаутов) на профессиональном ринге и 5 побед (включая 2 нокаута) в IBA.PRO.

Гонсалес впервые выступал в формате IBA.PRO, его послужной список на профессиональном ринге — 20-4, 14КО.