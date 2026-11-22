«Могу подраться с тобой бесплатно». Гейджи отреагировал на вопрос журналиста о Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи ответил на вопрос касательно его следующего боя.

– Когда я буду готов защищать титул, я буду драться с тем, кто окажется законным претендентом.

– Кого бы ты хотел им видеть?

– Да, я люблю выходить против…

– Волкановски вызывал тебя…

– Да, мне нравится сражаться с лучшими. Я могу подраться с тобой бесплатно, но кого я буду бить и когда я буду бить, полностью зависит от меня, и я приму это решение, когда захочу, — сказал Гейджи в видео Happy Punch в социальной сети.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявлял, что хотел бы завершить карьеру именно в бою с Гейджи.