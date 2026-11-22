«Я вышел сносить голову». Навахо Стирлинг — о том, почему они с Прохазкой не пожали руки

Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг объяснил, почему они с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой не обменялись рукопожатием в октагоне перед началом поединка, который прошёл в Катаре в рамках турнира UFC Fight Night 294. Бой завершился в пользу Стирлинга нокаутом во втором раунде.

«Всё из-за напряжённости момента. Мы пожали руки на взвешивании. Я уважаю его. И я говорил всю неделю: «Убей или будь убитым». Я вышел в октагон, чтобы снести ему голову», — сказал Стирлинг на пресс-конференции после турнира.

Навахо 28 лет. Представитель Новой Зеландии дебютировал в ММА в 2019 году. В профессиональном рекорде Стирлинга теперь 12 побед, из которых восемь были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.