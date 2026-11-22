Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг рассказал, что его одноклубник, а также чемпион UFC в полутяжёлом весе соотечественник Карлос Ульберг оказывал помощь при подготовке к бою с чехом Иржи Прохазкой, а также ответил, есть ли у них договорённость насчёт проведения боя в промоушене.

«Карлос помогал мне в подготовке к этому бою и действительно хотел, чтобы я нокаутировал Иржи. Ну, вы понимаете, просто помог вбить последний гвоздь в крышку гроба Прохазки, так что он болел за меня в этом поединке. Это то, о чём тренеры, в принципе, просто заставляли меня думать. Очевидно, постоянно поднимают этот вопрос из-за медиа и всего такого. И да, они просто сказали, что нужно пройти через поединок против Иржи, а там уже будем думать. Обсуждали ли мы ситуацию с Карлосом с глазу на глаз? У нас было несколько личных разговоров, и мы вели себя довольно прилично. Есть ли между нами какие-то договорённости? Мы просто надеялись, что до этого не дойдёт», — сказал Стирлинг в интервью на YouTube-канале UFC on Paramount+.