Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг рассказал, как ему удалось одержать победу нокаутом в поединке с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой, который прошёл в Катаре в рамках турнира UFC Fight Night 294.

«Я посмотрел статистику. Согласно этим данным, Иржи в среднем заканчивал свои бои на 10-й или 12-й минуте. Поэтому я был очень осторожен в темпе и просто следил за тем, чтобы не перенапрягаться, не выбрасывать слишком много ударов, просто быть очень дисциплинированным в своей работе. Вы могли видеть, как нарастает его беспокойство, а я постепенно начинал находить нужные удары. И да, это было всё, что требовалось — просто сломать его», — сказал Стирлинг на пресс-конференции после турнира.