Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия прокомментировал поражение своего брата Александра в поединке с представителем Мексики Сантьяго Луной, который состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 294.

«Вчера мы добавили ещё один ценный опыт в наше путешествие. Как я всегда говорю, слава и боль идут рука об руку.

В первые минуты боя мой брат вывихнул левое плечо — травма, которая полностью изменила ход поединка. Многие из вас, наверное, гадали, что происходит, почему он не наносит комбинации, почему не идёт в захваты или почему всё время отступает назад.

Ответ прост: мы не видели того Алекса, которого все знаем. Мы наблюдали за воином, который пытается сражаться с вывихнутым плечом, не в силах использовать своё оружие, не в силах держать защиту так, как он это обычно делает, и вынужденный вести совершенно другой бой, нежели тот, к которому готовился.

И даже в таких обстоятельствах он довёл поединок до спорного решения. Для меня это говорит о нём гораздо больше, чем любой результат когда-либо мог бы.

Ничего, кроме уважения к его сопернику. Тот сделал свою работу и заслуживает полной похвалы. Я не пытаюсь у него ничего отнять, но не могу не задаться вопросом: что бы произошло, если бы мой брат смог драться на все 100%?