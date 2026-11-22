Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия оставил послание хейтерам, которые подвергли критике выступление его брата Александра в поединке с представителем Мексики Сантьяго Луной. Их бой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 294 и завершился победой мексиканца раздельным решением судей.

«Обычно я не трачу ни секунды на тех, кто проводит время, критикуя других с дивана. Я в этом спорте уже много лет и усвоил: выигрываешь ты или проигрываешь — всегда найдётся тот, кто попытается тебя раздавить. Но когда дело касается моего брата, я не останусь в молчании. Тем, кто получает удовольствие от чужих поражений и использует каждую возможность, чтобы выплюнуть свою досаду, позвольте сказать вам кое-что: сосредоточьтесь на том, чтобы строить свои собственные жизни. Зависть, горечь и ненависть, которые вы проецируете на других, ничего не говорят о нас. Они раскрывают всё о мире, который вы носите внутри себя. Годами куча людей пытались использовать нас в своих целях. И вместо