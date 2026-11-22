Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка высказался насчёт поражения нокаутом в бою с непобеждённым бойцом UFC, выступающим в категории до 93 кг, новозеландцем Навахо Стирлингом. Их противостояние возглавило турнир UFC Fight Night 294, который прошёл в Катаре.

«Ещё раз поздравляю своего соперника – Навахо очень хорошо поймал меня. Я чувствовал себя быстрым, подготовленным, сильным, но, возможно, слишком много внимания уделял тактике и недостаточно прессинговал. Позже я напишу об этом отдельный пост, ещё раз пересмотрю бой и вернусь к работе. Потому что да – я чувствую, что предстоит много работы, поскольку могу выступать гораздо лучше.

Больше такого не повторится. Я сделаю всё возможное. Поверьте мне. Спасибо за вашу поддержку. Возвращаемся к работе. Улыбаемся и возвращаемся к работе. Спасибо за вашу поддержку, люблю вас всех, оставайтесь сильными», – сказал Прохазка в видео, опубликованном в социальной сети.