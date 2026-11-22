Бывший нападающий «Ливерпуля», а ныне футболист катарского «Аль-Садда» Роберто Фирмино и 35-летний бывший игрок «Манчестер Сити» и «Лестера», а также «Гавра» Рияд Марез, выступающий на позиции вингера, посетили турнир UFC Fight Night 294, который прошёл 21 ноября в Катаре.

Фото: Пресс-служба UFC

В главном событии турнира непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазку за пять секунд до конца второго раунда. Для Навахо эта победа стала 12-й на профессиональном уровне в смешанных единоборствах, а Иржи потерпел второе поражение нокаутом подряд.