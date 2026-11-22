14-й номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер призвал руководство промоушена организовать ему поединок против бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе американца Макса Холлоуэя и лишить титула BMF бразильца Чарльза Оливейру, чтобы поставить пояс на кон в его противостоянии с Благословенным.

«Дэн Хукер против Макса Холлоуэя, главное событие турнира, я объявляю об этом прямо сейчас. Пять хреновых раундов. Лишите этого куска дерьма [титула BMF], труса, как там его зовут, и мы это дело провернём», — сказал Хукер в интервью пресс-службе UFC.

Рекорд Хукера в смешанных единоборствах теперь составляет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и 15 поражений. Дебют представителя Новой Зеландии на профессиональном уровне состоялся 7 марта 2009 года.