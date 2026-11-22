Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг поставил под сомнение целесообразность и полезность нестандартных практик бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазки. Их противостояние состоялось вчера в рамках турнира UFC Fight Night 294 и завершилось победой Навахо нокаутом в конце второго раунда.

«Знаешь, всё это показуха. Имеет значение то, что ты можешь нанести удар точно по сопернику, добившись нужной реакции. Неважно, сколько раз в день ты медитируешь или хлещешь себя крапивой. Это не меняет того факта, что в ММА решают всё твои навыки», — сказал Стирлинг во время пресс-конференции после турнира.