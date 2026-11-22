Александр Топурия был госпитализирован в больницу после поединка на турнире UFC в Катаре

Боец UFC, выступающий в легчайшем весе, испано-грузин Александр Топурия был госпитализирован в больницу для профилактического обследования после получения травм в ходе поединка с мексиканцем Сантьяго Луной. Об этом сообщает портал MMA Mania со ссылкой на представителей промоушена.

Противостояние Топурии и Луны состоялось на турнире UFC Fight Night 294 в Катаре и завершилось победой Сантьяго раздельным решением судей.

Топурии назначали компьютерное томографическое исследование головы и лица после поражения. Кроме того, известно, что Александр получил вывих левого плеча.

Рекорд Александра Топурии в профессиональных ММА теперь составляет семь побед, из которых три были одержаны нокаутом, и два поражения. Он дебютировал в профессионалах 4 апреля 2015 года.