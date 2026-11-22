Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг выразил готовность провести поединок с бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, объяснив своим мотивы.

«Да, Анкалаев определённо один из тех, о ком я думал после поединка с Иржи. Он очень, очень хороший боец, крайне опасный и разносторонний. Думаю, он стал бы очень серьёзным тестом для любого, и для меня это тоже интересный бой. Так что в будущем такой поединок вполне возможен.

Ещё, может быть, Алекс Перейра тоже вернётся в полутяжёлый вес. Это большие бои. Если я смогу победить этих парней, то действительно заработаю себе имя, добьюсь большого уважения в нашем коммьюнити и положу начало своей династии», — сказал Стирлинг во время пресс-конференции после турнира.