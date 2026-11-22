«У меня всё ещё размытое зрение. Теперь я ткну ему в глаз». Хокит — о поражении от Гана

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит рассказал, что всё ещё испытывает проблемы со зрением после поединка с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоялось 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334 и завершилось победой Сириля единогласным решением судей.

«Я говорил на протяжении всей недели: если Сириль ткнёт мне в глаз, я ударю его ниже пояса. Ударит меня ниже пояса, а я в ответ ударю его по затылку. Ударит меня в затылок – я его зарежу. И я ничего из этого не сделал.

В следующий раз для него должны быть последствия. У меня всё ещё размытое зрение. Я должен ткнуть ему в глаз. Или отрубить ему палец. Единственное сожаление в том бою – я не сделал ничего плохого», – сказал Хокит в видео на своей странице в социальной сети.