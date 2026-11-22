Навахо Стирлинг — о Хукере: он как старший брат для меня, но не образец для подражания

Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг с почтением высказался в адрес своего одноклубника, а также 14-го номера рейтинга UFC в лёгком весе соотечественника Дэна Хукера.

«Капитан Дэн, он по-прежнему как старший брат для меня. Я отношусь к нему с большим уважением. Многому научился в этом спорте и тому, как справляться со многими вещами, именно благодаря ему. Я бы не назвал его образцом для подражания, но я питаю к Дэну большое уважение, так что действительно рад, что он тоже так относится ко мне. Рад, что он победил Ортегу», — сказал Стирлинг во время пресс-конференции после турнира.