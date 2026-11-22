13-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли заявил, что непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг должен был изъявить желание побороться за титул UFC, которым в полутяжёлом весе владеет его одноклубник и соотечественник Карлос Ульберг, после того, как одержал победу нокаутом в бою с чехом Иржи Прохазкой.

«Я не буду тебе врать, братан. Ты упустил свой шанс прямо там. Это был твой шанс, это был твой момент, чтобы бросить вызов. Я слышал, что вы с Карлосом тренируетесь вместе, вы типа братья или что-то в этом роде… Этот пояс меняет жизнь, чувак. Иди за тем, ради чего ты так тяжело работал. Ну, это преданно… держать этот пояс внутри зала и внутри семьи. Но не упускай возможность завоевать этот титул, братан», — сказал Бакли в видео на своей странице в социальной сети.