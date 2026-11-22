Боец UFC, выступающий в легчайшем весе, испано-грузин Александр Топурия прокомментировал поражение в поединке с мексиканцем Сантьяго Луной. Их противостояние состоялось на турнире UFC Fight Night 294 в Катаре и завершилось победой Сантьяго раздельным решением судей.

«Привет всем! Первое, что я хочу сделать, — это поблагодарить бога за всё, и за победы, и за поражения. Есть вещи, которые от нас не зависят и которые порой невозможно исправить в одночасье. Именно это и произошло со мной вчера вечером.

В первую же минуту боя я получил вывих левого плеча, из-за чего моя рука была полностью выведена из строя до конца поединка. Я говорю это не для того, чтобы кого-то принизить, и уж тем более не для того, чтобы оправдать результат. Я просто хочу рассказать, что со мной произошло вчера вечером, потому что многие спрашивают об этом, и считаю, что те, кто меня поддерживает, заслуживают знать, что случилось. Я ни о чём не жалею и ни в чём себя не виню. Принимаю случившееся со спокойной душой, зная, что выложился по полной, как и обещал. Всё происходит не просто так. Это только начало. Всегда благодарите бога за всё», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.