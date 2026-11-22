Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик (25-0, 16 КО/ТКО) встретился с членом Зала славы баскетбола, а также шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американцем Скотти Пиппеном.

Фото: Телеграм-канал «Usyk. The Cat. Oleksandr»

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.

Скотти является двукратным олимпийским чемпионом по баскетболу в составе сборной США, а также семикратным участником Матча всех звёзд.