Курбанисмаил Махачев, являющийся братом действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) Ислама Махачева, показал, как его брат занимается в спортзале.

Фото: Из личного архива Курбанисмаила Махачева

Курбанисмаилу 36 лет. Он является действующим депутатом от «Единой России» в селе Хулисма Лакского района.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение. Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.