«Люди списывали меня, но теперь я завоевал их уважение». Стирлинг — о победе над Прохазкой

Непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг объяснил, что для него значит победа нокаутом над бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой в поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 294.

«Это было именно то, что мне было нужно, чтобы завоевать уважение. Люди списывали меня со счетов, когда я впервые пришёл в UFC. После каждой победы они говорили, что я ещё недостаточно показал себя. Я знал, что если вырублю Иржи, любимца болельщиков, то наконец все обратят на меня внимание.

В начале года я написал на доске [в спортзале], что завоюю награду «Прорыв года» среди бойцов. Я думаю, что сделал отличный шаг на пути к этому», — приводит слова Стирлинга портал Nova Sport.