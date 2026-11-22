Во Франции в пятницу вечером был задержан боец смешанных единоборств по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Имя спортсмена не раскрывается, однако известно, что он принимал участие в турнире Ares FC 45 и был задержан после поединка при выходе с арены в Париже. Позже он был доставлен в полицейский участок Монтрёя. Его обвиняют в изнасиловании, совершённом несколько дней назад в парижском департаменте Сена-Сен-Дени.

Боец сдался представителям правопорядка без сопротивления. По данным прокуратуры при суде города Бобиньи, срок содержания спортсмена под стражей будет продлён.