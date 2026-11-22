36-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган поддержал инициативу пятикратного олимпийского чемпиона, 12-кратного чемпиона мира по дзюдо соотечественника Тедди Ринера принять участие в выборах президента Франции в 2027 году, а также отметил, будет ли когда-либо сам баллотироваться на этот пост.

«Я поддерживаю любую инициативу, если она исходит из воли и убеждений человека. Тедди — очень целеустремлённый человек. Он знаменит ещё с юных лет, поэтому неоднократно принимал участие в благотворительных акциях. Если он сегодня чувствует себя способным… Я знаю, что это очень сложная профессия. Лично я бы не чувствовал себя способным на это. Тем не менее, если Тедди чувствует себя способным, пусть делает это. В любом случае он всегда отличался твёрдыми убеждениями и сильным характером. И он настоящий боец. Нам нужно увидеть программу, которую он предлагает. Но да, я его поддерживаю», — приводит слова Гана портал RMC Sport.