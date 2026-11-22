Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия и бывший чемпион мира Флойд Мейвезер-младший обменялись сообщениями в социальных сетях на фоне ожидания объявления следующего соперника Гарсии.

«Кого бы мы ни объявили в понедельник, я нокаутирую его до четвёртого раунда. Максимум — восемь раундов. Можете не сомневаться», — написал Гарсия в социальной сети X.

На следующий день на его заявление отреагировал Мейвезер-младший.

«Если хочешь сорвать джекпот, то должен знать, чьё имя назвать», — ответил американец.

Отметим, что ранее Гарсия заявлял о достигнутой договорённости с Мейвезером-младшим по поводу поединка в полусреднем весе. При этом американец также ведёт переговоры о возможном бое с чемпионом мира по версии WBA Теофимо Лопесом. Имя следующего соперника Гарсия обещал объявить в понедельник, 23 ноября.