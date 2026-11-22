О’Мэлли показал подготовку к борцовской схватке с Марлоном Мораесом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли опубликовал видео с тренировкой перед борцовской схваткой с экс-бойцом UFC Марлоном Мораесом, которая состоится на турнире RAF 16 19 декабря.

Американец разместил ролик в социальных сетях, показав подготовку к предстоящему выступлению. На видео О’Мэлли отрабатывает борцовские приёмы на ковре в тренировочном шлеме.

«Ты проходишь в ноги — я могу набрать очки, я прохожу в ноги — я могу набрать очки», — подписал публикацию О’Мэлли.

Для американского бойца это станет дебютом в лиге Real American Freestyle (RAF). Мораес же ранее выступал в UFC и боролся за чемпионский пояс организации. В ноябре бразилец дебютировал в RAF, где уступил Мерабу Двалишвили.