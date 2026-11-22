Турнир UFC в Казахстане предварительно планируют провести 1 мая 2027 года, сообщает телеграм-канал «Вестник ММА».

Ранее в интервью Sports.kz президент Федерации ММА Казахстана Сагындык Мекеев заявил, что один из турниров UFC точно состоится в стране в 2027 году. По его словам, наиболее вероятным сроком проведения является весна.

При этом официального подтверждения даты и места проведения пока нет. Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов сообщил, что итоги переговоров с UFC будут объявлены в конце ноября. Представители организации ранее посетили Алма-Ату и Астану для осмотра возможных площадок.