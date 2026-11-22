Новозеландский боец Дэн Хукер рассказал, за счёт чего ему удалось победить американца Брайана Ортегу на турнире UFC Fight Night 294 в Катаре.

«Нужно просто драться с умом. Делать то, что необходимо для победы. Он крепкий парень, но практически не мог избежать моих ударов. Ему удалось перевести меня, но я немного выкрутился и вернулся в стойку. Мне казалось, что он не может меня удержать и не способен выдержать удар. На дистанции ударов ногами я наносил ему урон», — приводит слова Хукера MMA Fighting.

Поединок состоялся 21 ноября и завершился победой Хукера единогласным решением судей. Для новозеландца этот успех стал первым за последние два года.