Бывший боец UFC Брендан Шауб предложил организации подписать российского бойца Усмана Нурмагомедова, а затем отстранить его на один год. Так он ответил на вопрос зрителя о том, как UFC следует разрешить ситуацию между Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

«Я бы подписал его, потому что сейчас он самый ценный свободный агент на всём рынке. Он очень талантлив, он бывший чемпион мира. Нельзя позволить ему перейти к конкурирующей организации. Вы же не хотите отдавать его PFL или MVP. Просто нельзя.

Я бы наказал его следующим образом: подписал бы контракт, а затем отстранил на год», — заявил Шауб в видео на YouTube-канале Thiccc Boy.