Новозеландский боец Дэн Хукер объяснил, почему после победы над Брайаном Ортегой на турнире UFC Fight Night 294 в Катаре раскритиковал обладателя пояса BMF Чарльза Оливейру и вызвал на бой Макса Холлоуэя.

«Это просто чёртов троллинг. Мне не нужно делать много вещей, но почему-то это само собой получается. Это болезнь. Я сказал, что Чарльз Оливейра занимается всякой ерундой, недостойной бойца, а ещё я вызвал на бой Макса Холлоуэя. Сказал, что его вообще пора отправить на помойку.

И нет, я не ненавижу грэпплеров. У меня самого черный пояс (смеётся). Получается, по логике, я должен ненавидеть самого себя. Ну, а кто из нас себя не ненавидит? Что-то мы углубились в философию. Прямо сеанс психотерапии какой-то», — приводит слова бойца MMA Fighting.