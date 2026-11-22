Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев посетил раздевалку махачкалинского «Динамо» после матча 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча «Динамо» и «Спартака» состоялась 22 ноября в Каспийске и завершилась со счётом 1:1.

Ислам Махачев поделился впечатлениями от встречи, отметив, что в первом тайме «Динамо» выглядело лучше соперника, однако после перерыва сыграло слабее. Российский боец обратился к футболистам и пожелал им дальнейших успехов.

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