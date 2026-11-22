Бой между непобеждённым чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Девином Хейни и чемпионом IBF в полусреднем весе Лиамом Паро, запланированный на 19 декабря, оказался под угрозой срыва из-за разногласий по поводу допинг-тестирования.

Промоутер Паро Мэтт Роуз заявил, что команда австралийца требует от Хейни зарегистрироваться для прохождения проверки Добровольным антидопинговым агентством (VADA). В противном случае поединок может не состояться.

«Одним из первых условий, о которых мы договорились во время переговоров по этому бою, было проведение тестирования VADA. Поэтому сейчас мы даём им 24 часа», — приводит слова Роуза FOX Sports.

В ответ на претензии Хейни написал в социальных сетях, что предстоящий поединок станет для него уже 14-м подряд боем с участием VADA. Американец также сообщил, что за свою карьеру сдал более 65 отрицательных допинг-проб.