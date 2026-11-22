Британский боксёр Диллиан Уайт предложил провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером вместо Джея Опетайи, который снялся с предстоящего противостояния.

«Если они хотят этого боя, то знают, где меня найти. Если они хотят устроить хороший поединок, я готов. Вы же знаете, я всегда выхожу драться. Я выкладываюсь на максимум.

Я ждал его уже 100 лет. Если он хочет подраться в декабре, давайте сделаем это. Я всегда верил, что мог бы его победить. Он обладает мощным ударом, быстрый и подвижный боксёр. Но я считаю, что мой характер и стиль способны создать ему множество проблем. И я до сих пор так думаю», — заявил Уайт в интервью Sky Sports.

По словам британца, сейчас он готовится к возвращению на ринг 18 декабря, поэтому при необходимости смог бы выйти против Уайлдера на неделю раньше.