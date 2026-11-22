Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев вновь высказался о конфликте между российскими бойцами Усманом и Умаром Нурмагомедовыми и грузином Мерабом Двалишвили.

— Не можем не спросить про драку Мераба с Усманом. Что ты думаешь об этом?

— Слишком много раздули. Просто, может быть, в Эмиратах стычки такие не происходят. А у нас в Дагестане драки на улицах каждый день. Многие не знают начала этого конфликта в Грузии. Мераб вообще повёл себя недостойно, оскорбил мать человека, у которого нет матери, как я знаю. Это святое. Не считаю, что наши пацаны повели себя неправильно. Человек должен отвечать за свои слова. Если он переходит рамки, то должен ожидать этого.

— Многие говорят, что ладно бы один на один, но когда толпой…

— Когда задевают честь, то там не решается, один на один или два на один. Если ты кого-то позвал и один на один подрался, это понятно. Но в Грузии произошло, что он его ударил и там не дали дальше развить. Пришла толпа, и было много грузин, ему не дали ничего сделать. У него была обида с тех пор, он не мог с ним увидеться. Увидел и спросил с него, — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.