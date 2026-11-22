Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал конфликт между российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили, переросший в массовую потасовку в Абу-Даби.

«Когда я увидел это, у меня закипела кровь. Я не знал всей истории, и многие говорили в комментариях «Что ж, ну, Мераб первым начал», но, опять же, это было один на один.

Какой-то парень лает тебе прямо в лицо и пытается казаться угрозой. Ему повезло, что его прямо там не ударили кулаком. Вместо этого ему дали пощёчину. А ответом на это стало решение позвать семерых своих приятелей, чтобы они напали на него толпой. Это трусость.

Мерабу пришлось защищать себя, но хочется отдать дань уважения его другу Сабе, он прикрыл спину Мераба», — заявил Адесанья в видео на YouTube-канале Precision podcast.