Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в полулёгком весе Брайан Ортега рассказал, что принял решение завершить карьеру в MMA ещё до поединка с новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC Fight Night 294 Катаре. Об этом спортсмен сообщил после боя, отметив, что сказал о своём намерении тренеру утром в день выступления.

«Я сказал об этом только одному человеку. Утром я подошёл к тренеру и попросил поговорить. Сказал ему: «Слушай, я, кажется, закончил». Он спросил, уверен ли я или это просто предбоевое волнение. Но я ответил, что всё решил», — приводит слова Ортеги MMA Fighting.

По словам американца, со временем он избавился от злости, которая раньше мотивировала его драться, и больше не чувствует необходимости что-либо доказывать окружающим. Ортега признался, что хочет сосредоточиться на других проектах и больше не испытывает желания выходить в октагон.