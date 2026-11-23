Казахстанский боец Асу Алмабаев заявил, что считал себя победителем в поединке с японцем Кёдзи Хоригути на турнире UFC Fight Night 294 в Катаре.

«Мне тоже непросто. Я провел столько боёв, месяцами неустанно тренировался, проливал пот, чтобы остановиться в шаге от титула. Для любого спортсмена это тяжёлый удар. В жизни мне ничего не даётся легко, и эта цель тоже не станет исключением. Нужно работать над многими аспектами.

Я не оправдываюсь за свой бой. Я думал, что победил. После каждого раунда мой угол говорил мне: «Ты выигрываешь». Вы и сами видели, что Хоригути удивился, когда объявили о его победе.

Давайте оставаться едиными и сплочёнными, несмотря ни на какие обстоятельства. Будем поддерживать друг друга. Таков путь мужчины, путь воина: сегодня поражение, завтра победа. Такое бывает», — сказал Алмабаев в видеообращении, опубликованном в социальной сети.