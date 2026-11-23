Пятый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе японец Кёдзи Хоригути извинился перед зрителями за недостаточно зрелищный поединок с казахстанцем Асу Алмабаевым на турнире UFC Fight Night 294 в Катаре.

«Я хотел провести более зрелищный бой, но я победил, поэтому сейчас счастлив. Он хороший боец и хорошо борется в партере. Его борьба сильно отличалась от той, с которой я сталкивался, когда тренировался с ним, поэтому это стало для меня сюрпризом. У него также была хорошая защита.

Извините, что бой получился скучным. Мне очень жаль. В следующем поединке я буду сильнее и постараюсь сделать его более зрелищным», — сказал Хоригути во время интервью в октагоне.