Задержанным во Франции бойцом MMA по подозрению в изнасиловании оказался россиянин Амир Алиев, об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Ранее сообщалось, что задержанный боец принимал участие в турнире Ares FC 45, организованный французской промоутерской компанией ARES Fighting Championship и был задержан после поединка при выходе с арены в Париже. Позже он был доставлен в полицейский участок Монтрёя. Его обвиняли в изнасиловании, совершённом несколько дней назад в парижском департаменте Сена-Сен-Дени. Отметим, изначально Le Parisien не называло имя задержанного, но позже обновило информацию.

Отмечалось, что спортсмен не стал сопротивляться при задержании.