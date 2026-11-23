30-летний российский боец UFC Умар Нурмагомедов опубликовал первый пост после освобождения из тюрьмы Абу-Даби за нападение и массовую драку с экс-чемпионом Мерабом Двалишвили.

«Трудности встречаются на пути каждого человека. Нас определяет лишь то, как мы с ними справляемся», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

11 ноября в Абу-Даби Усман Нурмагомедов и его брат Умар Нурмагомедов в отеле Абу-Даби перед турниром RAF с одноклубниками устроили драку с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили и его товарищем борцом Сабой Лизашвили. В результате инцидента все участники были задержаны, позднее стало известно, что Нурмагомедов приговорён к шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тыс. дирхам (6,7 млн рублей). 17 ноября стало известно, что обвиняемые были отпущены.