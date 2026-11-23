30-летний российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC в легчайшем весе, провёл первую тренировку после освобождения из тюрьмы Абу-Даби.

Умар — бывший претендент на титул в легчайшем весе UFC. В сражении за чемпионство он единогласным решением проиграл американо-грузинскому атлету Мерабу Двалишвили в январе 2025 года. А в ноябре 2026-го Умар вместе со своим братом Усманом Нурмагомедовым, а также командой, напал на Двалишвили и его друга Сабу Лазишвили в отеле Абу-Даби перед турниром RAF.

В результате инцидента все участники были задержаны, позднее стало известно, что Нурмагомедов приговорён к шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тыс. дирхам (6,7 млн рублей). 17 ноября стало известно, что обвиняемые были отпущены.