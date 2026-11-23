Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о видеоиграх после вопроса о выходе GTA 6.

— Вышла GTA 6? Вообще как ты относишься к видеоиграм? Любишь ли это дело?

— Расскажу, что у меня был горький опыт с компьютером. Во время карантина я взял компьютер, некуда же было выходить и особо нечем заняться. Смотрю, уже месяц очень много времени провожу в компьютере. Начался месяц Рамадан, я ничего из полезного не сделал, вот в первый день Рамадана понял, что месяц потратил впустую и просто взял — и выбросил компьютер. Ничего полезного точно сейчас в компьютере для детей нет, — приводит слова Махачева Red Corner MMA.