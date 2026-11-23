Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Магомед Зайнуков, более известный как Чанко, проведёт следующий поединок против непобеждённого перуанца Пьеро Гуайлупо на турнире UFC Fight Night 296, который состоится 17 января в Далласе, о чём сообщила пресс-служба промоушена.

Фото: UFC

Зайнуков — двукратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион Европы, многократный чемпион России, шестикратный чемпион Дагестана.

В качестве профессионального бойца ММА Чанко дебютировал в феврале 2021 года на турнире EFC Eagle Fighting Championship: Selection, где нокаутировал Рамиза Исмаилова. Имеет на своём счету девять побед и ни одного поражения.

У Гуайлупо — 12 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.